В Кольцово задерживается рейс Екатеринбург – Дубай

18:13 | 12.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Из аэропорта Кольцово на четыре с половиной часа задерживается рейс Екатеринбург – Дубай.



Самолет вылетит из Кольцово только 21:25, а не в 17:00, как было запланировано. Рейс FZ-902 осуществляет авиакомпания Flydubai.



Сообщается, что причиной для смены времени вылета стали погодные условия – проливные дожди затопили взлетно-посадочную полосу. Ожидается, что ливень продлится до вечера, а перебои в воздушном сообщении — как минимум сутки.



Рейс Екатеринбург – Дубай совмещен с компанией Emirates (ЕК-2307), которая просит пассажиров заранее проверить статус своего рейса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»