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18:13 | 12.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Кольцово задерживается рейс Екатеринбург – Дубай

Из аэропорта Кольцово на четыре с половиной часа задерживается рейс Екатеринбург – Дубай.

Самолет вылетит из Кольцово только 21:25, а не в 17:00, как было запланировано. Рейс FZ-902 осуществляет авиакомпания Flydubai.

Сообщается, что причиной для смены времени вылета стали погодные условия – проливные дожди затопили взлетно-посадочную полосу. Ожидается, что ливень продлится до вечера, а перебои в воздушном сообщении — как минимум сутки.

Рейс Екатеринбург – Дубай совмещен с компанией Emirates (ЕК-2307), которая просит пассажиров заранее проверить статус своего рейса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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