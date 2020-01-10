История с нелегальной свалкой на Уралмаше продолжается

17:08 | 12.01.2020

Фото: eanews.ru

Несанкционированная свалка на екатеринбургском Уралмаше продолжает тлеть. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, отходы продолжают засыпать снегом.



Экс-директор регионального оператора по обращению с отходами ЕМУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев уверен, что такая тактика неэффективна. В своем Facebook он называет это видимостью тушения и воровством средств. Экс-директор отмечает, что снегом пожар никто не тушит, потому что снег не прекращает доступ кислорода к очагу горения. Также Фамиев рекомендует затушить очаг отсыпкой свалки двухметровым слоем грунта, взятым у строителей, как это делается на полигонах.



Пресс-служба ГУ МЧС ссылается на комиссию по ЧС в администрации Екатеринбурга, перекладывая ответственность за принятое решение на них.



Как сообщает ЕАН, Фамиев уверен, что свалка на Коммунистической – источник нелегальных доходов районной полиции. Более того, он отмечает, что глава Орджоникодзевского района Кравченко должен быть в курсе происходящего.



По мнению Нафика Фамиева, свою ответственность за свалку должна взять и областная власть – дело в том, что проблемная территория расположена на неразграниченных землях, которые курирует свердловское мингосимущества.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»