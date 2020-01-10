Скульпторы из Екатеринбурга победили в турнире «Зимний вернисаж» в Перми

13:18 | 12.01.2020

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Екатеринбуржцы Александр Савинов и Павел Соловьёв победили в Рождественском турнире Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в Перми. Они показали работу «Последняя песнь шамана».



Пресс-служба министерства культуры Пермского края сообщила, что победа принесла команде выход в финал Кубка России по снежной и ледовой скульптуре в 2021 году.



Отметим, тема турнира – «Легенды древней Пармы». По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, возможность увидеть настоящее искусство в городском пространстве, а не в галерее – одна из главных ценностей «Зимнего вернисажа». Галерея скульптур на площади у Театра-Театра открылась сегодня. Она проработает до начала весны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»