В Берёзовском потерялась собака

11:24 | 12.01.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Березовском в 44 квартале пропал молодой двортерьер. Последний раз собаку видели первого января.



Приметы: кобель, гладкошерстный, хвост не пушистый, белые «носочки» на всех лапах, длинноухий, светло-карие глаза, без ошейника. Пёс очень игривый и дружелюбный, знает команды.



Испугавшись новогоднего салюта, двортерьер убежал вместе с лабрадором. Через два дня лабрадора нашли одного в районе Новоберёзовского. Хозяева собаки обошли леса в округе и объехали ближайшие населённые пункты. Кроме того, расклеили объявления. Поиски пока не принесли должного результата.



Если вы видели питомца или знаете, где он может находиться – сообщите об этом по телефону 89226005626, Владимир.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»