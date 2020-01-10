Свердловский «Автомобилист» начнёт выездную серию матчем с московским ЦСКА

10:48 | 12.01.2020

Сегодня, 12 января, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» начнёт свою очередную выездную серию. В Москве состоится матч с местным ЦСКА. Начало в 19:00 (по екб).



За всю историю команды провели 20 игр, лишь в четырёх из которых победу смог одержать «Автомобилист». Москвичи забили в ворота уральской команды 32 гола, а в ответ получили только 11.



Сейчас ЦСКА занимает лидирующую позицию в общей турнирной таблице КХЛ, имея 69 очков. «Автомобилист» с 57 очками находится на девятой строчке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»