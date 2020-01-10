После падения с восьмого этажа в Берёзовском подросток попал в реанимацию

10:23 | 12.01.2020

Фото: Е1.RU

В Берёзовском на улице Новой 16-летний парень упал с балкона восьмого этажа. На «скорой» в тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Сейчас подросток находится в реанимации.



Парень упал на козырёк подъезда, где было много снега, что смягчило приземление. По словам местных жителей, друзья подростка рассказали, что перед инцидентом они «какого-то газа нанюхались».



В настоящее время организована доследственная проверка. Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев и выяснению причин инцидента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»