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20:37 | 11.01.2020

Фото: БК УГМК

Баскетболистки УГМК одержали победу над «Динамо» в гостевом матче в Новосибирске

Баскетболистки УГМК в очередной раз победили в регулярном чемпионате Премьер-лиги. В Новосибирске, где проходило соревнование, команда переиграла местное «Динамо».

Уральские «Лисицы» на протяжении всего матча владели инициативой, и в каждой четверти обыгрывали новосибирскую команду. Первая десятиминутка закончилась со счетом 20:27 в пользу екатеринбурженок, а к большому перерыву разница была уже намного более существенна – 35:57.

Вторая половина закончилась уверенной победой екатеринбуржских баскетболисток со счётом 62:99. Самой результативной в составе екатеринбургской команды стала Джонквел Джонс, в активе которой 24 очка. 21 балл записала на свой счет Бриттни Грайнер. В рядах «Динамо» 20 очков набрала Джейми Грейс Скотт.

Добавим, что этот матч стал одиннадцатым победным подряд в регулярном первенстве российской Премьер-лиги.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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