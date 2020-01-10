Баскетболистки УГМК одержали победу над «Динамо» в гостевом матче в Новосибирске

20:37 | 11.01.2020

Фото: БК УГМК

Баскетболистки УГМК в очередной раз победили в регулярном чемпионате Премьер-лиги. В Новосибирске, где проходило соревнование, команда переиграла местное «Динамо».



Уральские «Лисицы» на протяжении всего матча владели инициативой, и в каждой четверти обыгрывали новосибирскую команду. Первая десятиминутка закончилась со счетом 20:27 в пользу екатеринбурженок, а к большому перерыву разница была уже намного более существенна – 35:57.



Вторая половина закончилась уверенной победой екатеринбуржских баскетболисток со счётом 62:99. Самой результативной в составе екатеринбургской команды стала Джонквел Джонс, в активе которой 24 очка. 21 балл записала на свой счет Бриттни Грайнер. В рядах «Динамо» 20 очков набрала Джейми Грейс Скотт.



Добавим, что этот матч стал одиннадцатым победным подряд в регулярном первенстве российской Премьер-лиги.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»