В Екатеринбурге ищут мужчин на роль солдат Красной армии и Вермахта в военном фильме

19:57 | 11.01.2020

Фото: киностудии «Русское поле»

В Екатеринбурге пройдут съёмки фильма «Василий Теркин» петербургской студии «Русское поле». Создатели фильма ищут мужчин, проживающих в Екатеринбурге и Верхней Пышме на роль солдат Красной армии и Вермахта. Женщин тоже приглашают поучаствовать в съёмках.



— Сейчас мы приглашаем жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы принять участие в съемках. Актерский опыт не требуется, съемочный день оплачивается, — рассказали в киностудии.



Вот какие требования существуют к кандидатам на роль солдат:

На роль солдат РККА: 18-55 лет, рост 168-185, размер одежды 46-54, без татуировок и пирсинга на видных местах, имеющие возможность коротко стричься, усы приветствуются. На роль солдат Вермахта: мужчины арийской внешности 18-45 лет, рост 175-185, знание немецкого языка приветствуется.



Требования для женщин: 18-30 лет, без татуажа, пирсинга, шеллака, с натуральным цветом волос.



Добавим, что съёмки продлятся с 20 января по 29 февраля.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»