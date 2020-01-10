В Нижнем Тагиле произошло задымление в торговом центре

18:53 | 11.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 11 января, в нижнетагильском торговом центре «Демидовский» на Красноармейской улице произошло задымление.



Дым в помещениях торгового центра появился из-за короткого замыкания в светильниках магазина, который расположен в цокольном этаже здания. Спасатели эвакуировали 5 человек. Пострадавших нет.



Как сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Свердловской области, к торговому центру прибыли 25 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Однако тревоге был дан отбой — горения в результате короткого замыкания не произошло. Сейчас работа торгового центра продолжается в штатном режиме.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»