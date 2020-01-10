Новости дня
18:11 | 11.01.2020
Фото: oka.fm
Свердловская ГИБДД устроила массовые региональные рейды
10 января в Свердловской области выявили 13 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Еще четверо водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сообщается в УГИБДД по Свердловской области.
Кроме того, в ходе вчерашнего рейда силовики остановили восемь лишённых прав водителей, которые сели за руль. Еще 25 человек сели за руль без водительского удостоверения. Против них были составлены протоколы об административном нарушении.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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