В Екатеринбурге машина сбила 80-летнюю пенсионерку

14:45 | 11.01.2020

Фото: E1.RU

Вчера днём в Екатеринбурге водитель KIA сбил 80-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. ДТП произошло на улице Малышева, около дома № 123, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



Женщина была экстренно госпитализирована в больницу с сотрясением мозга, переломом позвоночника и голени. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»