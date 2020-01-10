В центре Екатеринбурга продают «золотой» пентхаус за 44,8 миллиона

14:00 | 11.01.2020

Фото: объявление на сайте агентства недвижимости "Л & Партнёры"

В Екатеринбурге выставили на продажу пентхаус в ЖК бизнес класса «Де Геннин» на улице Николая Никонова, 8. Его стоимость составляет 44 млн 888 тыс. рублей.



Общая площадь пентхауса составляет 198 кв. метров, помимо этого в квартире есть терраса площадью 50 кв. метров, три балкона и лоджия. Отмечается, что объект занимает весь этаж жилого комплекса и оборудован системой «Умный дом», которая позволяет поддерживать в помещении нужную температуру и уровень влажности, управлять светом и системами безопасности из любой точки мира.



«В квартире произведена отделка высококачественными материалами в стиле нео-классики с привлечением известных дизайнеров, профессиональных строителей и отделочников. Благодаря продуманной планировке, в жилых помещениях создано комфортное и функциональное жизненное пространство», - говорится в объявлении на сайте агентства недвижимости «Л & Партнёры».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»