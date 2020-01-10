В Нижнем Тагиле состоятся спецпоказы фильма Федерико Феллини

В конце января кинотеатр «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле устроит специальные показы ленты Федерико Феллини «Восемь с половиной». Так планируется отметить 100-летие известного итальянского режиссера и сценариста.Посмотреть картину на большом экране можно 24 января в 18.00 в рамках встречи клуба «Киногурман» и в малом зале 25 января в 16.00 и 26 января в 13.00.Добавим, что эта лента считается классикой мирового киноискусства и одной из главных работ Феллини, за которую он получил две премии «Оскар». Картина занимает 10 место в списке 50 величайших фильмов всех времён по версии критиков и 3 место в списке лучших фильмов по мнению режиссёров, изданном Британским Институтом кино.