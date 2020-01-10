Ночью на территории Ганиной Ямы в Верхней Пышме горела баня

10:36 | 11.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ночью на территории монастыря Ганина Яма в Верхней Пышме загорелась баня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы в 00:24.



Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. Для тушения огня были задействованы 31 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. Пожар был локализован в 1:20 по местному времени, а в 1:47 пожарно-спасательный отряд ликвидировал уже открытое горение.



Происшествие обошлось без пострадавших.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»