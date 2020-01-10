Автобусный маршрут Екатеринбург — Челябинск стал одним из самых популярных российских рейсов

09:58 | 11.01.2020

Фото: bus.tutu.ru

Аналитики сервиса Туту.ру назвали самые популярные внутрироссийские регулярные автобусные маршруты. По итогам исследования, которое проводилось на основе данных о продажах автобусных билетов за весь 2019 год, маршрут Екатеринбург — Челябинск вошел в топ-10 самых популярных автобусных рейсов по России. В десятке лидеров рейс Екатеринбург — Челябинск занимает девятое место, а в 2018 году был только на 16.



В 2019 году маршрутом Екатеринбург — Челябинск воспользовался 1% всех пассажиров автобусных рейсов по России. Средняя цена билета составила 580 рублей, примерно столько билет стоил и годом ранее.



Добавим, что по данным аналитиков сервиса, почти 90% продаж российских билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри страны. Несмотря на это, путешественники стали чаще выбирать поездки на автобусе за рубеж –популярность зарубежных маршрутов на автобусе выросла на 12%.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»