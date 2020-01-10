Новости дня
09:58 | 11.01.2020
Фото: bus.tutu.ru
Автобусный маршрут Екатеринбург — Челябинск стал одним из самых популярных российских рейсов
В 2019 году маршрутом Екатеринбург — Челябинск воспользовался 1% всех пассажиров автобусных рейсов по России. Средняя цена билета составила 580 рублей, примерно столько билет стоил и годом ранее.
Добавим, что по данным аналитиков сервиса, почти 90% продаж российских билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри страны. Несмотря на это, путешественники стали чаще выбирать поездки на автобусе за рубеж –популярность зарубежных маршрутов на автобусе выросла на 12%.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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