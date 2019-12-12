Уральские ученые собирают деньги на издание карманного справочника птиц Среднего Урала

09:29 | 11.01.2020

Фото: Planeta.ru

Ученые из Екатеринбурга объявили сбор средств на издание карманного справочника-определителя различных видов птиц, которых можно встретить в Свердловской области. Сбор денег проходит на платформе Planeta.ru. Автором сборника выступит Вадим Константинович Рябицев – ученый-орнитолог, доктор биологических наук, профессор, лидер Уральской школы орнитологов, председатель Уральского орнитологического общества. Он уже выпустил несколько сборников, посвященных птицам Урала, Сибири и Казахстана.



Как рассказала сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова, своим справочником они хотят популяризовать бердвотчинг — наблюдение за птицами в естественной среде — в Свердловской области и помочь тем, кто уже увлекается птицами.



Как отмечают организаторы проекта, часть тиража нового справочника будет безвозмездно передана в школы региона, и тогда у школьников будет возможность познакомиться с уральскими птицами. Один экземпляр справочника по предзаказу стоит от 200 до 400 рублей.



Сейчас ученые собрали 135 тысяч рублей из 250 тысяч рублей, необходимых для печати тиража в 3 тыс. экземпляров. Сборы продлятся до конца января.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»