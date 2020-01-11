В одной из квартир двухэтажного дома в Екатеринбурге случился пожар. Один человек погиб

08:36 | 11.01.2020

Фото: E1.RU

Этой ночью в поселке Полеводство на юге Екатеринбурга вспыхнул пожар в одной из квартир двухэтажного дома. Квартира, в которой начался пожар, находилась на втором этаже.



На месте происшествия работали сотрудники МЧС на четырёх машинах и бригада реанимации. Несмотря на это, квартира выгорела почти полностью, а мужчина, который там находился, погиб от отравления продуктами горения.



Жители соседних квартир были эвакуированы сотрудниками МЧС.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»