В Большом Истоке огонь охватил частный жилой дом

20:54 | 10.01.2020

Фото: Е1.RU

Сегодня, 10 января, в поселке Большой Исток загорелся частный жилой двухквартирный дом. Здание оказалось полностью охвачено огнем.



Как рассказал очевидец, на улице Трудовая,36, где и разгорелся пожар, работают спасатели на нескольких спецмашинах, приехавших из Екатеринбурга и Арамиля. Сообщается, что огонь начал распространяться с котельной. В этот момент в доме находились бабушка и дети. К счастью, их успели вовремя увести.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что диспетчеры получили сообщение о возгорании в 15:00. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 15:43. По информации пожарных, никто из людей не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»