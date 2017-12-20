Детей-отказников в Свердловской области стало меньше

20:29 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru/images

За прошлый год в Свердловской области матери отказались от 49 новорожденных малышей, тогда как в 2018 году детей-отказников было 62. За год положительная динамика составила 22%.



С 2015 года малышей, от которых отказались матери, становится все меньше. Как рассказал региональный министр социальной политики Андрей Злоказов, в тот год родители отказались от 119 детей, в 2016 – от 100 малышей, а в 2017 – от 84. Сейчас около 90% детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях.



В министерстве соцполитики положительную динамику связывают с продуктивной работой органов власти по выявлению семейного и детского неблагополучия и некоммерческих организаций, активно помогающих женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»