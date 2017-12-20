Свердловские инспекторы ГИБДД спасли замерзающего на трассе пешехода

19:37 | 10.01.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган свердловские инспекторы ГИБДД спасли 58-летнего пешехода, замерзшего и легко одетого. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



О замерзающем на дороге человеке инспекторам рассказал водитель, проезжавший мимо. Он сообщил, что по трассе идет мужчина в темной одежде, которого могут сбить, не заметив в темноте.



Наряд ДПС обнаружил 58-летнего мужчину в районе 83-го километра федеральной автодороги. Пешеход замерзал и жаловался на плохое самочувствие. «Мужчина, проживающий в Екатеринбурге, пояснил, что шел домой, и неожиданно ему стало плохо», – рассказали в УГИБДД.



Сотрудники ГИБДД предоставили пешеходу возможность согреться в патрульной машине, а также отвезли в пункт медицины катастроф. Согревшись, спасенный мужчине отметил, что мог погибнуть без помощи полицейских. «Он поблагодарил своих спасителей и пожелал им успехов в работе», – добавили в ведомстве.



Госавтоинспекция Свердловской области просит сообщать о пешеходах, находящихся на загородных автодорогах с риском для жизни, в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по телефону (343) 269-77-00 или «112».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»