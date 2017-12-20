Мэрия Екатеринбурга планирует снести старые дома для расширения улицы Вилонова

19:14 | 10.01.2020

Фото: проектная документация

Администрация Екатеринбурга планирует снести старые двухэтажные дома в Пионерском микрорайоне и расширить улицу Вилонова до четырех полос за счет освободившегося места. Данный проект находится в статусе общественных обсуждений. Предложения и замечания будут приниматься включительно до 24 января.



Согласно документации проекта, которая опубликована на официальном портале городской администрации, работы будут вестись в три этапа. Планируется, что сначала строители введут еще одну полосу на участке улиц Учителей – Вилонова, установят пешеходные переходы и выделят «карманы» для остановок общественного транспорта. Первыми снесенными зданиями станут дома на улице Вилонова №19-21.



На втором этапе будет также расширена проезжая часть. Для формирования конечной станции для общественного транспорта в районе горбольницы №7 снесут несколько киосков.



На заключительном этапе снесут дома №41 и №39, а участок от Вилонова, 18 до улицы Данилы Зверева будет реконструирован. Дорогу по Вилонова расширят до четырех полос – по две полосы в каждом направлении, установят пешеходный бульвар и велодорожки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»