В Нижнем Тагиле задержали водителя, сбившего шестилетнюю девочку

18:45 | 10.01.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Тагиле 49-летнего мужчину, который сбил на автомобиле ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.



Дорожная авария произошла еще утром седьмого января. Мужчина двигался по Липовому тракту со стороны улицы Черемшанской в сторону Черных и сбил шестилетнюю девочку, переходившую проезжую часть вместе с мамой. Место ДТП мужчина сразу же покинул, а помощь ребенку и ее матери оказал водитель, проезжавший мимо. Он и отвез пострадавших в больницу. В результате ДТП девочка получила сотрясение головного мозга.



Личность водителя, сбившего ребенка, инспекторы установили уже на следующий день. Отмечается, что ранее он попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительского удостоверения. Накануне суд арестовал мужчину на семь суток за то, что он скрылся с места аварии. По факту ДТП будет проведено дознание, на основании которого примут решение о степени виновности водителя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»