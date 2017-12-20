Новости дня
18:08 | 10.01.2020
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге пойманы два зека, торгующие наркотиками через интернет
Мужчина, 1988 г.р., обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в исправительном учреждении, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Мужчина, 1998 г.р., обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере).
Прокуратура Свердловской области сообщает, обвиняемые отбывали наказание в УКП при ФКУ «Исправительная колония № 2 ГУФСИН России по Свердловской области». У старшего из преступников возник план по сбыту наркотических средств. Неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено отдельное уголовное дело, доставило в колонию наркотики в значительном размере.
Имея доступ к территории, прилегающей к режимному объекту «Исправительной колонии № 2», старший обвиняемый разместил сверток с наркотическим средством под подоконником окна квартиры первого этажа дома, граничащего с колонией-поселением. После чего информацию о местонахождении закладки по сети Интернет передал неустановленным следствием лицам.
Сотрудниками колонии 25 сентября 2019 года в ходе личного досмотра у мужчины был изъят сотовый телефон, нахождение которого на территории исправительного учреждения у осужденных запрещено законом. На телефоне содержались фотографии с местонахождением наркотического средства. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции обнаружен сверток с наркотическим средством.
Кроме того, в период до сентября 2019 года у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств лицам, находящимся в исправительном учреждении, в крупном размере, с целью незаконного личного обогащения и извлечения материальной выгоды. Поэтому он приобрел наркотик, который хранил на полках под бельем в бане на территории колонии-поселении.
Ожидая отправки в штрафной изолятор за совершение дисциплинарного проступка, преступник попросил осужденного, 1998 г.р., проживающего с ним в одной комнате, перепрятать некий пакет в подсобку.
В ходе осмотра подсобного помещения сотрудниками правоохранительных органов был найден указанный пакет с запрещенным веществом.
Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:54 | 10.01.2020
В Большом Истоке огонь охватил частный жилой дом
20:29 | 10.01.2020
Детей-отказников в Свердловской области стало меньше
19:37 | 10.01.2020
Свердловские инспекторы ГИБДД спасли замерзающего на трассе пешехода
18:48 | 10.01.2020
В массовом ДТП под Пермью пострадали шестеро детей
18:45 | 10.01.2020
В Нижнем Тагиле задержали водителя, сбившего шестилетнюю девочку
18:34 | 10.01.2020
На сцене Пермского театра оперы и балета состоялся Рождественский благотворительный концерт
18:26 | 10.01.2020
За сезон пермяки посетили бесплатные катки города более 16,8 тысячи раз
18:08 | 10.01.2020
В Екатеринбурге пойманы два зека, торгующие наркотиками через интернет
18:00 | 10.01.2020
В адрес пермских УК и ТСЖ направлены уведомления о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега
17:43 | 10.01.2020
В парламент Пермского края внесен законопроект о запрете нового вида никотиносодержащих смесей
17:39 | 10.01.2020
В Невьянске прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам завода
17:08 | 10.01.2020
В Серове оштрафовано предприятие за нарушение закона о коррупции
16:50 | 10.01.2020
«Уральские авиалинии» запускают новый рейс Екатеринбург – Хайкоу, Китай
16:27 | 10.01.2020
Как быстро получить деньги под залог автомобиля или ПТС
16:04 | 10.01.2020
В Екатеринбурге осудили водителя автобуса, сбившего пешехода
15:39 | 10.01.2020
Парковку на Шарташе не запрещают из-за потерявшихся документов
15:15 | 10.01.2020
В Свердловской области грядет первое уголовное дело по продаже снюса
14:46 | 10.01.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего красноуфимца
14:33 | 10.01.2020
«Хохловка» приглашает на зимние программы
14:26 | 10.01.2020
В Екатеринбурге студентов вербуют в наркокурьеры через фейковые объявления о работе
14:08 | 10.01.2020
В 2020 году «прокачать» навыки в Пермском сетевом IT-университете смогут около 28 тысяч жителей Прикамья
13:58 | 10.01.2020
Жителя Алапаевска не пустили в Доминикану из-за кредита
13:26 | 10.01.2020
В Кольцово на сутки задержан рейс Екатеринбург – Норильск
12:57 | 10.01.2020
На благоустройство парков и скверов на Уралмаше в Екатеринбурге потратят 37 миллионов
12:14 | 10.01.2020
В Екатеринбурге пройдет традиционная «Лыжня России»
12:12 | 10.01.2020
За новогодние каникулы новые пермские трамваи бесплатно перевезли более 40 тысяч пассажиров
11:54 | 10.01.2020
В выходные в Перми похолодает
11:38 | 10.01.2020
Валерий Сухих: «Законодательное собрание станет эффективной площадкой для взаимодействия Государственной Думы и муниципалитетов»
11:18 | 10.01.2020
В Нижнем Тагиле задержали мужчин, подозреваемых в грабеже