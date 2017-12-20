В Екатеринбурге пойманы два зека, торгующие наркотиками через интернет

18:08 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, занимающихся наркоторговлей из колонии-поселения.



Мужчина, 1988 г.р., обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в исправительном учреждении, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Мужчина, 1998 г.р., обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере).



Прокуратура Свердловской области сообщает, обвиняемые отбывали наказание в УКП при ФКУ «Исправительная колония № 2 ГУФСИН России по Свердловской области». У старшего из преступников возник план по сбыту наркотических средств. Неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено отдельное уголовное дело, доставило в колонию наркотики в значительном размере.



Имея доступ к территории, прилегающей к режимному объекту «Исправительной колонии № 2», старший обвиняемый разместил сверток с наркотическим средством под подоконником окна квартиры первого этажа дома, граничащего с колонией-поселением. После чего информацию о местонахождении закладки по сети Интернет передал неустановленным следствием лицам.



Сотрудниками колонии 25 сентября 2019 года в ходе личного досмотра у мужчины был изъят сотовый телефон, нахождение которого на территории исправительного учреждения у осужденных запрещено законом. На телефоне содержались фотографии с местонахождением наркотического средства. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции обнаружен сверток с наркотическим средством.



Кроме того, в период до сентября 2019 года у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств лицам, находящимся в исправительном учреждении, в крупном размере, с целью незаконного личного обогащения и извлечения материальной выгоды. Поэтому он приобрел наркотик, который хранил на полках под бельем в бане на территории колонии-поселении.



Ожидая отправки в штрафной изолятор за совершение дисциплинарного проступка, преступник попросил осужденного, 1998 г.р., проживающего с ним в одной комнате, перепрятать некий пакет в подсобку.



В ходе осмотра подсобного помещения сотрудниками правоохранительных органов был найден указанный пакет с запрещенным веществом.



Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»