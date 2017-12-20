В Невьянске прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам завода

17:39 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru

Невьянская городская прокуратура проверила ООО «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» на соблюдение трудового законодательства.



Выяснилось, что с октября по ноябрь 2019 года 55 работников предприятия остались без зарплаты. В результате накопился долг на сумму 490 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура Свердловской области, в суд было направлено 55 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы.



В результате вмешательства прокуратуры города ООО «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» погасил задолженность перед работниками в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»