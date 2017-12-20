В Серове оштрафовано предприятие за нарушение закона о коррупции

17:08 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru

Серовская городская прокуратура проверила ООО «ИНТЕРЬЕР» на соблюдение законодательства о противодействии коррупции.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что в конце 2018 года на работу был принят экс-заведующий отделом по земельным ресурсам отраслевого округа администрации Серовского ГО «Комитет по управлению муниципальным имуществом». При этом, предприятие не уведомило бывшего работодателя о найме сотрудника, что нарушает ФЗ «О противодействии коррупции».



В результате было возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).



Мировой судья судебного участка № 4 судебного района г. окружного значения г. Ноябрьск оштрафовал предприятие на 50 тыс. рублей, а его директора – на 20 тыс. рублей.

Постановления суда вступили в законную силу. В настоящее время штрафы оплачены.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»