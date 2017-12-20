«Уральские авиалинии» запускают новый рейс Екатеринбург – Хайкоу, Китай

16:50 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru

С 6 февраля «Уральские авиалинии» запускают новый рейс в Хайкоу, который находится на острове Хайнань.



Пресс-служба авиаперевозчика сообщает, что самолеты по новому маршруту будут летать по четвергам, в обратную сторону – по субботам. Отметим, что техническая посадка будет происходить в Новосибирске.



Также «Уральские авиалинии» запускают рейс в этот же город из Тюмени. Вылеты будут производиться по пятницам.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»