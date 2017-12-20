В Екатеринбурге осудили водителя автобуса, сбившего пешехода

16:04 | 10.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Верх-Исетский районный суд вынес приговор водителю автобуса. По его вине погиб один человек, еще один получил серьезные травмы.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что инцидент произошел в конце июля 2019 года. Водитель технически исправного автобуса «НефАЗ» двигался по Крауля со стороны Мельникова. При повороте на Токарей транспорт наехал на двух пешеходов — мужчину и женщину, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зелёный. Мужчина скончался от полученных травм в больнице через несколько дней, женщина получила тяжелые травмы.



Водителя автобуса признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»