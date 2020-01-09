 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:39 | 10.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Парковку на Шарташе не запрещают из-за потерявшихся документов

Несмотря на недовольство екатеринбуржцев касательно парковки в самом центре Шарташского парка и потенциальную опасность для детей, она остается легальной.

Проезд по улице Отдых остается открытым по предписанию прокуратуры. Директор парка Артур Зиганшин отмечает, что что дорога в реестре региональных и муниципальных дорог отсутствует, а изменение в соответствующий приказ главы города Екатеринбурга не было внесено. Сообщается, что планируется придать этой дороге статус внутрипарковой, тогда по ней смогут передвигаться только уборочная техника, транспорт лесопарка и экстренные службы. При этом, никакие сроки пока не обозначены.

По словам Артура Зиганшина, улица Отдыха является единственным легальным путем к озеру для автомобилей. Однако многие пробираются на транспорте и через деревья.

В 2020 году планируется поставить не только гранитные блоки, он и забор вокруг Каменных палаток, добавил директор парка. Парковки останутся на въездах в парк, директор Шарташа говорит, что люди привыкли бросать машины в лесу, надо оставить для них такую возможность – но парковки будут на территориях, не попадающих в особо охраняемую природную зону.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:39 | 10.01.2020
Парковку на Шарташе не запрещают из-за потерявшихся документов

15:15 | 10.01.2020
В Свердловской области грядет первое уголовное дело по продаже снюса

14:46 | 10.01.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего красноуфимца

14:33 | 10.01.2020
«Хохловка» приглашает на зимние программы

14:26 | 10.01.2020
В Екатеринбурге студентов вербуют в наркокурьеры через фейковые объявления о работе

14:08 | 10.01.2020
В 2020 году «прокачать» навыки в Пермском сетевом IT-университете смогут около 28 тысяч жителей Прикамья

14:01 | 10.01.2020
В Прикамье санавиация экстренно спасла туриста из труднодоступной местности

13:58 | 10.01.2020
Жителя Алапаевска не пустили в Доминикану из-за кредита

13:26 | 10.01.2020
В Кольцово на сутки задержан рейс Екатеринбург – Норильск

12:57 | 10.01.2020
На благоустройство парков и скверов на Уралмаше в Екатеринбурге потратят 37 миллионов

12:24 | 10.01.2020
Екатеринбургские школьники победили в межрегиональном математическом турнире

12:14 | 10.01.2020
В Екатеринбурге пройдет традиционная «Лыжня России»

12:12 | 10.01.2020
За новогодние каникулы новые пермские трамваи бесплатно перевезли более 40 тысяч пассажиров

11:54 | 10.01.2020
В выходные в Перми похолодает

11:52 | 10.01.2020
«Уральские авиалинии» прекратили летать над Ираном после совета Росавиации

11:38 | 10.01.2020
Валерий Сухих: «Законодательное собрание станет эффективной площадкой для взаимодействия Государственной Думы и муниципалитетов»

11:18 | 10.01.2020
В Нижнем Тагиле задержали мужчин, подозреваемых в грабеже

10:49 | 10.01.2020
Из Екатеринбурга будут летать самолеты до Риги

10:40 | 10.01.2020
В Екатеринбурге за праздники более 9 тысяч горожан обращались в «скорую»

10:12 | 10.01.2020
В Кировграде из-за пожара эвакуировали жителей двухэтажки

09:46 | 10.01.2020
Силовики подвели итоги работы в новогодние каникулы в Екатеринбурге

09:30 | 10.01.2020
Участок трассы Пермь – Екатеринбург перекроют из-за ремонта

09:08 | 10.01.2020
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Адмирал» со счетом 5:2

09.01.2020

22:18 | 9.01.2020
На окраине Екатеринбурга выявили цех по производству «паленки»

20:03 | 9.01.2020
Под Екатеринбургом уничтожат 43 коробки снюса

19:51 | 9.01.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор участнику группы, организовавшей незаконный въезд в Россию 320 граждан Вьетнама

19:32 | 9.01.2020
СКР проводит проверку по факту исчезновения 13-летней екатеринбурженки

19:20 | 9.01.2020
В Качканаре сгорел жилой дом

18:58 | 9.01.2020
Главный ледовый городок Екатеринбурга принял 370 тысяч гостей

18:36 | 9.01.2020
Жителей Екатеринбурга ждут теплые выходные

18:16 | 9.01.2020
За новогодние праздники в Свердловской области произошло 145 пожаров

17:47 | 9.01.2020
Прокуратура обжаловала приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке

17:42 | 9.01.2020
Часть взятки экс-мэра Каменска-Уральского пойдет в бюджет города

17:35 | 9.01.2020
В новогодние каникулы более 66 000 жителей Прикамья посетили краевые музеи бесплатно

17:30 | 9.01.2020
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в центре Перми

17:13 | 9.01.2020
Тлеющую свалку на Уралмаше переоборудуют в снежный полигон





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 