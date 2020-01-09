Парковку на Шарташе не запрещают из-за потерявшихся документов

15:39 | 10.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Несмотря на недовольство екатеринбуржцев касательно парковки в самом центре Шарташского парка и потенциальную опасность для детей, она остается легальной.



Проезд по улице Отдых остается открытым по предписанию прокуратуры. Директор парка Артур Зиганшин отмечает, что что дорога в реестре региональных и муниципальных дорог отсутствует, а изменение в соответствующий приказ главы города Екатеринбурга не было внесено. Сообщается, что планируется придать этой дороге статус внутрипарковой, тогда по ней смогут передвигаться только уборочная техника, транспорт лесопарка и экстренные службы. При этом, никакие сроки пока не обозначены.



По словам Артура Зиганшина, улица Отдыха является единственным легальным путем к озеру для автомобилей. Однако многие пробираются на транспорте и через деревья.



В 2020 году планируется поставить не только гранитные блоки, он и забор вокруг Каменных палаток, добавил директор парка. Парковки останутся на въездах в парк, директор Шарташа говорит, что люди привыкли бросать машины в лесу, надо оставить для них такую возможность – но парковки будут на территориях, не попадающих в особо охраняемую природную зону.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»