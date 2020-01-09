В Свердловской области грядет первое уголовное дело по продаже снюса

15:15 | 10.01.2020

Фото: ivbg.ru

В скором времени в Свердловской области могут возбудить первое уголовное дело в отношении продавца снюса.



Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что сейчас ведется доследственная проверка. Имеются подозрения, что вещество вредит жизни и здоровью жителей.



Отметим, что за первую неделю года свердловское ведомство проверило 3489 магазинов, 180 ресторанов и кафе, трех поставщиков и одного изготовителя. Проверка показала наличие снюса в 29 магазинах, одном кафе и у одного изготовителя.



В итоге, изъято из оборота 173 партии, содержащих 11 568 потребительских упаковок снюса, в том числе 59 партий объемом 426 упаковок – импортного производства. Продукция будет уничтожена.



На данный момент составлено 18 протоколов об административном правонарушении, выписано 17 штрафов на общую сумму 870 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»