В Екатеринбурге ищут пропавшего красноуфимца

14:46 | 10.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге начались поиски 30-летнего жителя Красноуфимска. Алексей Олегович Шаляпин не вернулся домой 29-го декабря 2019 года.



Приметы: рост 186 см, плотное телосложение, русые волосы, кудрявые, короткие, голубые глаза.



На момент пропажи был одет в красно-черную куртку, черные спортивные штаны, синие кроссовки. Сообщается, что пропавший имеет белую Тойоту Короллу, на которой может передвигаться.



Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся у вас информацию инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Юлии по телефону 8-904-163-99-57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»