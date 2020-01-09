В Екатеринбурге студентов вербуют в наркокурьеры через фейковые объявления о работе

14:26 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru

В столице Урала студентов пытаются нанять в наркокурьеры через фейковые объявления от сетей «Сушкоф» и «Дель Песто».



Директор по маркетингу компании Иван Соломин сообщил, что поддельные объявления появляются в группах во вКонтакте. Бдительный администратор компании заметил, что в некоторых группах появились объявления с вакансиями от непривычного человека с непривычными данными. Номер телефона, конечно же, отличался от номера телефона компании.



Внутреннее расследование показало, что простаков-студентов, ведущихся на объявления, вербуют в закладчики. Кандидатам обещают ежедневный доход в размере две тысячи рублей.



Компания собирается обратиться с заявлением в полицию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»