Жителя Алапаевска не пустили в Доминикану из-за кредита

13:58 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru

Жителя Алапаевска сняли с рейса в Доминикану из-за большого долга по кредиту.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании кредитной задолженности в размере 344 тысячи рублей и исполнительского сбора на сумму более 24 тысяч рублей.



Из-за неуплаты долга гражданин ограничен в праве выезда из страны. Вместо явки к судебным приставам он строил планы на отдых в Доминикане.



На государственной границе должнику пришлось развернуться и остаться в России до полного погашения долга. После проверки информации об уплате приставы сняли ограничение на выезд из страны. По окончании всех процессуальных действий мужчине пришлось повторно купить билеты и беспрепятственно вылететь на отдых.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»