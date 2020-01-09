В Кольцово на сутки задержан рейс Екатеринбург – Норильск

13:26 | 10.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задержали рейс Екатеринбург – Норильск. Отправление перенесли на целые сутки.



По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Y7-918 должен был вылететь сегодня ночью, в 1:30. Предполагается, что вылет состоится завтра в это же время.



Отметим, что рейс Хабаровск – Екатеринбург также оказался задержан, он прибыл в столицу Урала лишь в 12:15. А вчера в Кольцово оказались задержаны сразу пять рейсов: в Стамбул, Дубай, Краснодар, Санкт-Петербург и Белоярский.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»