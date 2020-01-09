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12:57 | 10.01.2020

Фото: fishki.net.ssl.nsrsqlsv.appspot.com

На благоустройство парков и скверов на Уралмаше в Екатеринбурге потратят 37 миллионов

В Екатеринбурге на благоустройство парков и скверов Уралмаша в 2020 году и январе 2021 года планируется потратить 37 миллионов рублей. Согласно документации на портале госзакупок, аукцион проведут 14 января.

Средства будут направлены на благоустройство газонов, скверов, парков, урн, скамеек, остановок общественного транспорта, прибрежных защитных полос, мемориальных объектов и ограждений.

Кроме того, часть средств будет потрачена на уборку мусора, устранение незаконной рекламы на остановках, покраску урн и ограждений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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