В Екатеринбурге пройдет традиционная «Лыжня России»

12:14 | 10.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице 8 февраля состоится всероссийская XXXVIII массовая гонка «Лыжня России», об этом рассказали в администрации города Екатеринбурга.



В традиционном мероприятии смогут принимать участие жители всех возрастов. «Лыжня России» будет проходить в 7 районах города на 14 площадках.



В Верх-Исетском районе гонка пройдет в Спортивной школе на Фролова, 54а и на лыжной базе Уральского государственного медицинского университета. В Железнодорожном – на лыжной базе «Локомотив», стадионе Уральского государственного университета путей сообщения и на спортивном стадионе в поселке Северка. В Кировском – на лыжной базе «Кировская». В Ленинском – на межшкольном стадионе детско-юношеской спортивной школы № 2 и в Преображенском парке в микрорайоне Академическом. В Октябрьском – на лыжной базе в ЦПКиО и на стадионе в поселке Исток. В Орджоникидзевском районе на лыжных базах спорткомплекса «Калиненец» и «Олимп». В Чкаловском районе – в спортшколе «Родонит» и в средней общеобразовательной школе №137 в поселке Шабровский.



Гонки стартуют в 12:00. Участники старта получат фирменные лыжные шапочки и номерные знаки.



Добавим, что также 8 февраля для спортсменов будет предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте с 10:00 до 17:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»