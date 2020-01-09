«Уральские авиалинии» прекратили летать над Ираном после совета Росавиации

11:52 | 10.01.2020

Фото: sm-news.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перестала летать над Ираном после рекомендации Росавиации скорректировать маршруты. На данный момент перевозчик получает разрешения от авиавластей стран, над территорией которых будут совершаться полеты в обход.



Из-за изменений маршрутов длительность некоторых полетов будет значительно увеличена. Так, путь из Екатеринбурга до Дубая теперь составит 6,5 часов, а из Москвы в Дубай 7 часов.



Напомним, Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам не летать над Ираком, Ираном и Персидским и Оманским заливами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»