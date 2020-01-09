В Нижнем Тагиле задержали мужчин, подозреваемых в грабеже

11:18 | 10.01.2020

Фото: МУ МВД России «Нижетагильское»

В Нижнем Тагиле сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское», мужчины совершили дерзкое нападение на 44-летнего мужчину и его семью.



Отец, мать и сын вечером, около 23 часов решили проверить свой гараж после прошедших праздников. К ним возле гаража подошли двое мужчин и стали требовать деньги и личные вещи. Когда семья отказалась отдавать вещи, подозреваемые избили их и скрылись.



После случившегося на место вызвали полицейских. Пока они выясняли приметы нападавших, пострадавшая женщина увидела двух мимо проходящих молодых людей и узнала своих обидчиков. На требование полицейских остановиться мужчины не отреагировали и убежали. Полицейским удалось обнаружить злоумышленников в одном из подъездов жилых домов.



Нападавшими оказались двое 21-летних молодых людей. В их отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»