В Екатеринбурге за праздники более 9 тысяч горожан обращались в «скорую»

10:40 | 10.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Более 9 тысяч горожан в период с 31 декабря по 8 января обращались за скорой медицинской помощью. Как сообщили на СМП Екатеринбурга, это на 19% больше, чем бывает в обычные непраздничные дни.



При этом нагрузка на бригады в эти новогодние каникулы составила на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В этом году случилось на 4% меньше травм. Из ледовых городков в «скорую» обращались всего 9 раз. Госпитализировали с площадок всего 3 человек, в том числе 2 детей.



Стоит отметить, что количество вызовов возросло также из-за небольшого подъема заболеваемости ОРВИ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»