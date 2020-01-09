В Кировграде из-за пожара эвакуировали жителей двухэтажки

10:12 | 10.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Кировграде на улице Лермонтова вчера вечером произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, из-за возгорания в двухэтажном доме пожарным пришлось эвакуировать 6 человек, 5 из них – дети.



Сообщение о пожаре поступило в 21:06. На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. В 21:12 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 21:47 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»