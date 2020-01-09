Силовики подвели итоги работы в новогодние каникулы в Екатеринбурге

09:46 | 10.01.2020

Фото: пресс-служба Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии подвели итоги работы подразделений в новогодние каникулы в уральской столице. О результатах деятельности они рассказали на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.



Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Игорь Петунин сообщил, что во время праздников в объекты, охраняемые Росгвардией не было краж и проникновений. Кроме того, за время каникул сотрудники лицензионно-разрешительной службы проверили более чем 1900 владельцев гражданского с нарезным стволом огнестрельного оружия, проживающих в 500-метровой зоне от мест проведения массовых мероприятий. Также проводились мероприятия, направленные на пресечение фактов незаконной охоты.



Следует добавить, что полковник МВД Борис Ковальковский на пресс-конференции рассказал, что за распитие спиртного на улицах были наказаны человек, а за прогулки в нетрезвом виде оштрафованы 729 человек и 378 свердловчан сотрудники МВД привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Представитель ГИБДД полковник Дмитрий Панфилов отметил, что в праздники произошло всего 47 аварий, было задержано 450 нетрезвых водителей. В отношении 44 из них были возбуждены уголовные дела.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»