Участок трассы Пермь – Екатеринбург перекроют из-за ремонта

09:30 | 10.01.2020

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодоре»

Участок трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург с 13 января будет закрыт. Как сообщили в «Уралуправтодоре», это связано с ремонтными работами.



Рабочие будут проводить ремонт путепровода, проходящего через трассу на 331 километре. Транспорт, на время перекрытия, сможет проезжать по съездам ремонтируемой развязки на 332 километре. Кроме того, водители смогут объехать участок через Московский тракт.



Планируется, что ремонт завершится 19 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»