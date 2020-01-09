На окраине Екатеринбурга выявили цех по производству «паленки»

22:18 | 9.01.2020

Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО

В конце декабря 2019 года сотрудники УМВД России по г. Екатеринбургу совместно с представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу выявили цех по производству алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.



Цех находился в недостроенном коттедже на окраине города в переулке Глубочинский.



Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО, обнаружены около 6 тысяч бутылок алкогольной продукции, 3 тысячи литров спиртосодержащей продукции, более 13 тысяч стеклянных бутылок.



В настоящее время алкогольная продукция, сырье и основное технологическое оборудование арестовано.

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