В Екатеринбурге вынесен приговор участнику группы, организовавшей незаконный въезд в Россию 320 граждан Вьетнама

19:51 | 9.01.2020

Кировским районным судом Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор члену группы, участники которой из корыстных побуждений продолжительное время занималась организацией незаконного пребывания граждан Вьетнама в Российской Федерации. Денис Радченко признан виновным по «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ («Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



В период с 2014 по 2018 г. Радченко совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию 320 граждан Социалистической республики Вьетнам. Мигранты прилетали в Россию через московские аэропорты, получая т.н. «деловую» визу.



Организаторами схемы выступили жители Москвы, но их личности правоохранителям установить так и не удалось. Остальные члены группы ставили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области на учет компании в качестве организаций, имеющих право ходатайствовать об оформлении приглашений иностранным гражданам, после чего обращались в УВМ с фиктивными документами, получая оформленные приглашения. За одно оформленное приглашение члены группы получали 150 долларов США, средства распределились по их собственному усмотрению. Всего таким способом они заработали чуть более 4-ех миллионов рублей.

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