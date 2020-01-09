Новости дня
19:32 | 9.01.2020
Фото: СКР по Свердловской области
СКР проводит проверку по факту исчезновения 13-летней екатеринбурженки
По предварительным данным, днем 31 декабря прошлого года, девочка ушла из дома, находящегося в Екатеринбурге по улице Победы, и с этого момента информация о ее местонахождении не поступала. По имеющимся сведениям, ранее подросток уже уходила из дома на продолжительное время, после чего возвращалась обратно.
Сейчас следователь СКР совместно с сотрудниками полиции проводит комплекс необходимых мероприятий, которые направлены на установление местонахождения девочки и выяснение обстоятельств ее исчезновения. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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