СКР проводит проверку по факту исчезновения 13-летней екатеринбурженки

19:32 | 9.01.2020

Фото: СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 13-летней жительницы Екатеринбурга.



По предварительным данным, днем 31 декабря прошлого года, девочка ушла из дома, находящегося в Екатеринбурге по улице Победы, и с этого момента информация о ее местонахождении не поступала. По имеющимся сведениям, ранее подросток уже уходила из дома на продолжительное время, после чего возвращалась обратно.



Сейчас следователь СКР совместно с сотрудниками полиции проводит комплекс необходимых мероприятий, которые направлены на установление местонахождения девочки и выяснение обстоятельств ее исчезновения. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»