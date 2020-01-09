В Качканаре сгорел жилой дом

19:20 | 9.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 9 января, в Качканаре загорелся частный жилой дом. Сообщение о пожаре диспетчерам поступило в 13:45.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь охватил 84 квадратных метра. На данной площади сгорела кровля, чердачное перекрытие и стены внутри дома. В тушении пожара были задействованы семь спасателей на двух спецмашинах.



Огонь удалось локализовать в 16:49, а в 17:14 было ликвидировано открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 18:11.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»