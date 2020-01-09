За новогодние праздники в Свердловской области произошло 145 пожаров

18:16 | 9.01.2020

Фото: versiya.info

В Свердловской области с начала 2020 года произошло 145 пожаров, это на 31 случай меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Всего в новом году в результате пожаров погибли шесть человек. В 2019 году за тот же период в огне погибли 14 жителей Свердловской области. Также уменьшилось и количество людей, получивших травмы различной степени тяжести, – в 2020 году пострадали четыре человека, а в прошлом году – 11.



В основном пожары разгорались из-за неосторожного обращения с огнем и аварийного режима работы электрооборудования. Всего сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли 47 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»