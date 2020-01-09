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17:13 | 9.01.2020

Фото: eanews.ru

Тлеющую свалку на Уралмаше переоборудуют в снежный полигон

В Екатеринбурге запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудят вопрос перепланировки незаконной тлеющей свалки в снежный полигон. Обсуждение пройдет в закрытом режиме, результаты будут озвучены общественности позднее.

Спикер гордумы Игорь Володин отмечает, что основная проблема заключается в нахождении свалки на неразграниченных землях, что лишает городские власти ликвидировать проблемный объект. Сейчас сформулировано официальное предложение областным властям передать эти земли городу, чтобы переоборудовать участок под снежный полигон. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский абсолютно «за» такое решение и уже готов приняться за реализацию данного плана.

Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов отмечает, что и сейчас за все промышленные отходы и прочие стройматериалы, которые складируются в карьере, ответственен муниципалитет.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко напоминает, что свалка на Коммунистической перманентно горит уже четвертый год.

Напомним, из-за дыма с тлеющей свалки на Уралмаше екатеринбуржцам посоветовали оставаться дома.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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