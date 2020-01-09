В ближайшее время стартует открытие прямого рейса Екатеринбург – Рига

16:43 | 9.01.2020

Фото: eanews.ru

Международный аэропорт Кольцово открыл первый в современной истории столицы Урала прямой рейс в столицу Латвии.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, полеты начнутся 1 апреля. Летом маршрут будет использоваться дважды в неделю: по средам и субботу из Риги, по четвергам и воскресеньям из Екатеринбурга. Полеты будет выполнять Airbus A220-300.



Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что Рига – очень популярное направление среди российских пассажиров и как пункт назначения, и как пересадочный узел. Полеты из столицы Урала в столицу Латвии являются еще одной авиасвязью между Россией и Европой.



Директор по развитию авиационного бизнеса УК «Аэропорты регионов» Сергей Доценко отметил, что новый маршрут положительно скажется не только на аэропорту, но и на регионе. Помимо прочего, Доценко уверен, что спрос на рейсы в Ригу будет востребован не только свердловчанами, но и жителями соседних областей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»