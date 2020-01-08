В Екатеринбурге пропал 17-летний подросток

15:44 | 9.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 17-летнего Данила Вячеславовича Шабалина. Подросток ушел из дома 6 января 2020 года.



Приметы: рост 167 см, плотное телосложение, розово-бирюзовые волосы, прическа «ирокез», карие глаза.



В качестве особых примет указаны татуировки на правом предплечье и кистях рук.



На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-серые джинсы, черно-серые зимние кроссовки, серую вязаную шапку. С собой имеет черный рюкзак с зелеными вставками.



Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении молодого человека, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете позвонить инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Олесе 8-922-21-90-672.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»