Свердловская прокуратура проверила ГУФСИН

15:18 | 9.01.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Свердловской области проверила ГУФСИН России по Свердловской области на соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.



Сообщается, что в декабре 2018 года было заключено 30 государственных контрактов между Свердловским ГУФСИН и ООО «Союз-транс» на поставку белого кристаллического сахара. Каждый контакт заключен на сумму более 100 тысяч рублей, что превышает нормы, предусмотренные законодательством. В итоге организация и ведомство за один день заключили договоры на 2,9 млн рублей.



Прокуратура Свердловской области отмечает, что указанные контакты образуют одну сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами. Такая тактика свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов. Более того, нарушение требований Закона о контрактной системе привело к снижению качества поставляемой продукции заказчику.



В результате проверок, Арбитражный суд Свердловской области признал государственные контракты недействительными (ничтожными).



Решение суда в законную силу не вступило.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»